Secret Invasion, Olivia Colman sarà una super? Il rumor clamoroso!

Secondo alcune voci insistenti l'attrice premio Oscar Olivia Colman potrebbe interpretare una super-eroina nella serie Marvel Secret Invasion che debutterà nella primavera del 2023 in piena Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Quale personaggio interpreterà? Ecco cosa rivelano i rumour...

Lo show ricco di annunci dei Marvel Studios al Comic-Con ha dato un nuovo slancio al progetto globale del Marvel Cinematic Universe, svelando finalmente ai fan che la Fase 4 (ormai pronta alla conclusione) è solo il capitolo iniziale della più ampia Saga del Multiverso, che proseguirà nelle Fasi 5 e 6.

Tra gli show che faranno parte della Fase 5 troviamo anche Secret Invasion, la serie TV con Samuel L Jackson nei panni di Nick Fury: uno show del quale si sa ancora molto poco, anche perché si sono rese necessarie delle riprese aggiuntive di Secret Invasion che si terranno proprio nelle prossime settimane.

Insieme a Samuel L Jackson, nel cast di Secret Invasion rivedremo anche Cobie Smulders nel ruolo di Maria Hill, Don Cheadle in quelli di Rhodey, Ben Mendelsohn come Talos e ci sarà il ritorno dell'agente Ross di Martin Freeman.

Ma sembra che la compagine attoriale non si limiti a questa cerchia di volti noti: stando ad alcune voci riportate da The Illuminerdi, infatti, Colman potrebbe interpretare la versione femminile di Brian Falsworth, noto anche come il secondo Union Jack, supereroe britannico che veste i colori della propria bandiera nazionale.

Ovviamente, si tratta di rumour che non hanno ancora trovato nessuna conferma o smentita: sarà il D23 Expo del prossimo 9 settembre a svelarci questa e molte altre novità della Casa delle Idee? Sono ancora molti i titoli della Fase 6 che devono essere svelati e ci sono vari progetti televisivi e cinematografici dei quali sappiamo ancora molto poco. Restate sulle nostre pagine per tutte le novità!