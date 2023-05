Secret Invasion, parla il regista: 'E' un viaggio tra i generi'

La fase 5 dell'MCU è finalmente cominciata. Con due film all'attivo, a giugno verrà lanciata anche la serialità con l'uscita di Secret Invasion. Ciò che ha affascinato maggiormente i fan fino ad ora è l'incredibile taglio politico della serie che dovrebbe dargli una nuova aria di serietà.

Il primo a parlare degli effettivi temi che percorreranno la serie e dell'importanza di ciò che verrà raccontato il termini di genere e storia è stato il regista dello show Ali Selim. "Mentre Nick si muove attraverso le ambientazioni, esce da un noir ed entra in un western. Diventa il pistolero solitario che cammina lungo Main Street alla ricerca di cattivi da sconfiggere. Passiamo da The Third Man a John Wayne in The Searchers e Sam passa senza sforzo da uno all'altro" ha spiegato parlando di come Secret Invasion avrà la capacità di esplorare generi differenti.

Insomma i riferimenti cinefili sono più che conclamati. Uno dei prodotti Disney che ha sempre fatto del citazionismo la sua arma è stato The Mandalorian che ha direttamente ispirato alcune sceme al mondo del western americano. Nel frattempo è stata svelata anche la durata degli episodi di Secret Invasion. Il grigiore della serie sembra ricalcare perfettamente l'atmosfera dei fumetti. "Soprattutto qui negli Stati Uniti, è facile dire che noi siamo i buoni e loro i terroristi. La cosa interessante per me è chiedermi: in che modo noi come stato-nazione abbiamo influenzato l'ambiente da cui provengono queste persone?" ha spiegato il regista.

