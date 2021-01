Secret Invasion: ecco perché forse non ci saranno gli Avengers nella serie Marvel

Ormai ci siamo: WandaVision aprirà la Fase 4 del MCU, che sarà importante per capire in che direzione si muoveranno i prossimi prodotti targati Marvel. Disney ha infatti in serbo diversi assi nella manica per il futuro del franchise, e tra essi figura senza dubbio il futuro show di Secret Invasion, tra gli annunci accolti con più hype dai fan.

La scoperta dell'esistenza della futura serie di Secret Invasion ha infatti creato molte aspettative intorno a un progetto che sembra partire sotto i migliori auspici. Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sarà tra le più ricche mai viste, e noi non vediamo l'ora di scoprire cosa ci aspetterà in Secret Invasion. Tuttavia, una delle domande più importanti da fare, in vista dello show sulle invasioni dei Krull, è se vedremo all'opera anche i New Avengers al suo interno. Oggi proveremo a rispondere a tale quesito.

Cosa sappiamo di Secret Invasion?

Al momento, non molto. A parte il logo e la confermata presenza di Samuel Lee Jackson (che riprenderà a vestire i panni di Nick Fury) e di Ben Mendelsohn (che tornerà nel MCU come il Krull Talos), non abbiamo nessun altro dettaglio circa la trama, o la possibile data d'uscita della serie. Immaginando che lo show non vedrà la luce prima del 2022, per quanto riguarda la trama possiamo fare supposizioni solamente guardando all'imponente serie di fumetti-crossover della Marvel Comics di Secret Invasion. I fumetti, ideati da Brian Michael Bendis, trattano delle invasioni degli Skrull sulla Terra; questi alieni sono dei mutaforma in grado di prendere le sembianze degli amati supereroi che ben conosciamo, nel tentativo di impadronirsi del nostro pianeta. Sarà quindi compito dei vari personaggi Marvel cercare di sventare la minaccia prima che sia troppo tardi. Ciò che sappiamo della serie è che, senza dubbio, Nick Fury avrà un ruolo molto importante. Risulta più complesso parlare degli altri protagonisti.

Vedremo gli Avengers in Secret Invasion?

Difficile a dirsi. Se è vero che, nei fumetti, diversi personaggi che fanno parte del gruppo dei Nuovi Vendicatori appaiono per tentare di fermare la minaccia Skrull, c'è anche da considerare che la Disney deve far fronte a determinate logiche di mercato. Ipotizzando dunque che gli Avengers non torneranno prima della Fase 5, sarebbe quantomeno bizzarro riunire un gruppo talmente importante per le economie dell'azienda in un prodotto che, per quanto interessante, sarà di sicuro secondario. È giusto evidenziare, d'altro canto, come ultimamente Kevin Feige (presidente dei Marvel Studios) ci abbia stupito con prodotti che, partiti in sordina, si siano successivamente rivelati fondamentali per l'intero franchise del MCU; proprio serie come WandaVision dimostrano che l'universo cinematografico Marvel ormai viene visto come una cosa sola, senza distinzioni tra prodotti principali e secondari. Staremo a vedere.

Mentre abbiamo scovato easter egg dedicato proprio a Marvel's Secret Invasion nel film Spider-Man: Far From HomeE ora è il vostro turno: pensate che gli Avengers potranno comparire nella nuova serie Marvel's Secret Invasion? Per farcelo sapere, come sempre, basta lasciare un bel commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e a cui risponderemo con piacere!