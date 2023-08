Secret Invasion, perché il regista originale ha lasciato la Marvel? É giallo

Uno dei registi originali di Secret Invasion ha lasciato il progetto poco prima dell'inizio delle riprese, e in una recente intervista promozionale il produttore della serie Disney+ ha finalmente spiegato il motivo di questa separazione.

Parlando a The Playlist Podcast Network, il regista di Secret Invasion Ali Selim ha rivelato perché Thomas Bezuch - che originariamente avrebbe dovuto dirigere metà della serie insieme a lui - ha lasciato il progetto prima dell'inizio delle riprese. Quando gli è stato chiesto come mai alla fine ha diretto personalmente tutti e sei gli episodi di Secret Invasion mentre la maggior parte delle serie MCU pubblicate finora ha visto un team di registi susseguirsi nei vari episodi, Selim ha spiegato che il piano originale prevedeva Tom Bezucha alla guida delle prime tre puntate. Ma poi cosa è successo esattamente?

"Quando sono arrivato in realtà eravamo in due. Io avrei dovuto fare gli episodi 4, 5 e 6, e il mio amico, Tom Bezucha, avrebbe fatto i primi tre. Ma le cose si sono complicate, mi pare di ricordare che l'inizio delle riprese è stato posticipato due o tre volte, e alla fine Tom ha dovuto lasciare per colpa di alcuni conflitti di programmazione. Stava lavorando anche a Fargo, ed era atteso su quel set, quindi ha dovuto lasciare Secret Invasion."

Tuttavia la risposta potrebbe destare sospetti tra i più attenti: i conti non tornano, infatti, dato che Secret Invasion ha iniziato le riprese nel settembre 2021, mesi prima che il rinnovo della quinta stagione di Fargo fosse annunciato all'inizio del 2022. La cosa solleva ulteriori domande sul presunto conflitto di programmazione di Bezucha, divenuta un vero e proprio giallo.

