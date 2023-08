Secret Invasion, perché la serie Marvel non ha scena post-credit? Risponde il regista

Su Disney+ sono disponibili tutti gli episodi di Secret Invasion, l'ultima serie tv del Marvel Cinematic Universe. Uno dei dettagli che sono balzati agli occhi dei fan è la mancanza di una scena post-credit, solitamente presente nella maggior parte dei prodotti MCU. A spiegare il motivo di questa assenza è il regista Ali Selim.

"Nessuna di cui fossi a conoscenza" ha spiegato Selim "Potrebbero esserci state delle conversazioni negli uffici superiori in cui non ero coinvolto ma non lo so. Penso che usino quelle sequenze nei titoli di coda per lanciare qualcosa o risolvere qualcosa e forse questa storia sembra risolversi. Quindi, non so cosa stiano lanciando oltre a Nick Fury che è salito sull'astronave per prepararsi a The Marvels".



A The Wrap, Selim ha spiegato che Marvel gli ha chiesto soltanto due cose:"Non ho avuto alcun vincolo. Tutto quello che mi è stato detto è che Fury deve salire [sull'astronave]. Questo è tutto. Quindi, dovevamo soltanto far salire lì Fury alla fine [...]". Il regista ha dichiarato anche di aver provato terrore per una scelta in Secret Invasion.



La serie MCU racconta le vicende di Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendelsohn) che gestiscono un'invasione di Skrull sulla Terra, infiltratisi in tutti i livelli della società. Con loro anche Maria Hill (Cobie Smulders), James 'Rhodey' Rhodes (Don Cheadle), ed Everett Ross (Martin Freeman).



