Secret Invasion, perché è la prima serie Marvel senza scene post-credit?

Non è certamente un periodo facile per le produzioni dei Marvel Studios, ecco perché tutti gli occhi erano puntati su Secret Invasion. Serie con protagonista Nick Fury che però, alla fine, ha lasciato il pubblico con più domande che risposte. L'ultimo episodio è infatti riconosciuto come il peggiore di ogni show tv realizzato fin'ora.

A maggior ragione, viste le numerose questioni lasciate aperte e le varie contraddizioni che il finale dello spettacolo si porta dietro, i fan si aspettavano quantomeno un chiarimento o un indizio che li spingesse verso una direzione. Cosa che solitamente viene fatta tramite l'uso di una scena post-credit, che qui però non è presente.

A tal proposito è intervenuto proprio il regista di Secret Invasion, Ali Selim. Durante un'intervista TVLine gli ha infatti chiesto qualche chiarimento su questo.

"Questa è una domanda da fare a Kevin Feige. So che usano queste serie e film per anticipare qualcosa, o per concluderlo. Le scene dopo i titoli di coda hanno questo compito. Non so cosa vogliano dire anticipare con questa serie, ma so cosa hanno concluso. La storia di Nick Fury si è chiusa in modo magnifico. La sua lotta interiore per trovare uno scopo ha avuto un giusto finale, non so se mostrare altro dopo avrebbe aiutato", ha concluso il regista.

E voi siete d'accordo con queste dichiarazioni? Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Secret Invasion. Oltretutto ci chiediamo, Talos può tornare nel futuro dell'MCU?