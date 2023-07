Secret Invasion: QUEL personaggio è davvero morto alla fine dell'Episodio 3?

Secret Invasion è la prima serie dei Marvel Studios ad approdare in streaming in questo 2023 e sta faticando non poco a conquistare gli spettatori. Chiaramente la narrazione non sta seguendo la trama dell'albo a fumetti omonimo della Marvel Comics, ma il tono da thriller di spionaggio è una chiara prosecuzione di quello visto in The Winter Soldier.

Nel corso dell'Episodio 3 di Secret Invasion, un importante personaggio sembra essere uscito di scena. Stiamo parlando di G'iah, la figlia di Talos interpretata da Emilia Clarke.

Chiaramente ci sono delle evidenti differenze con il fumetto di Secret Invasion.

Dopo aver ottenuto un indizio su uno Skrull ribelle ai piani alti del governo degli Stati Uniti, Fury ha reclutato Talos per fermare un complotto Skrull che prevedeva l'uso del sottomarino britannico Neptune per lanciare un attacco contro la delegazione delle Nazioni Unite, un attacco che avrebbe scatenato la Terza Guerra Mondiale. La figlia di Talos, G'iah (Emilia Clarke), ha fornito informazioni come agente doppiogiochista che lavora contro Gravik, il quale sta organizzando complotti terroristici per causare una "guerra totale" tra gli umani.

L'attacco fallito è stato vantaggioso per Gravik, che ha intercettato G'iah mentre tentava di fuggire dai Nuovi Skrull in Russia. "Quell'aereo è stato prezioso. Trovare il traditore era essenziale", rivela Gravik, che subito dopo spara alla talpa. G'iah torna così alla sua forma naturale di Skrull e a questo punto sembra davvero sia morta.

Ma nelle storie di spionaggio le cose non sono sempre come appaiono. Difficilmente il personaggio di Emilia Clarke non farà ritorno nei prossimi episodi, dato che i trailer pubblicati finora hanno mostrato spezzoni di episodi non andati in onda, che vedevano G'iah presente. A questo punto il personaggio potrebbe aver finto la sua morte (e apparentemente essersi alleata con Varra). In un'altra scena non ancora trasmessa, G'iah sembra dire a Fury: "Non sai cosa hanno in serbo per te".

Scopriremo come sono andate esattamente le cose nel prossimo episodio di Secret Invasion, previsto per mercoledì prossimo su Disney+.