Secret Invasion, il personaggio di Olivia Colman ha i superpoteri? Risponde l'attrice

Nick Fury è pronto a tornare e stavolta dovrà affrontare Olivia Colman: Secret Invasion è in arrivo su Disney+ e i fan non vedono l'ora ma nell'attesa si insinua un quesito sul personaggio interpretato dall'attrice premio Oscar.

La domanda giù gettonata è: avrà i superpoteri? A questa domanda ha risposto l'attrice nel corso di un'intervista con Empire Magazine.

Olivia Colman ha espresso tutta la propria delusione nel constatare che nel ruolo dell'agente dell'MI6 Sonya Falsworth non avrà i superpoteri: "Continuavo a chiedere se potevo essere morsa da qualcosa o cadere in una vasca di qualcosa - ha detto l'attrice - E invece non avevano questi programmi per me". L'assenza di superpoteri non sarà una grande perdita per Colman, elogiata da un entusiasta Samuel L. Jackson. L'attrice de La Favorita è tra i debutti più attesi dell'MCU.

L'attrice in Secret Invasion interpreterà l'agente dell'MI6, che agirà sia come alleata che come avversaria di Nick Fury a causa dei loro diversi metodi nel gestire la lotta contro gli Skrull. Se la prossima domanda è che fine ha fatto Nick Fury nel corso dell'MCU beh la risposta non è chiara: Samuel L.Jackson è un po' confuso a riguardo!

La serie TV Secret Invasion arriverà su Disney+ il prossimo 21 giugno ma non sarà l'unico ritorno per Nick Fury la cui presenza è attesissima in The Marvels il nuovo film con Brie Larson in uscita il 10 novembre 2023.