Secret Invasion, Phil Coulson potrebbe tornare? Le parole di Clark Gregg

Secret Invasion è una mini-serie dell'MCU di prossima uscita con protagonista Nick Fury. Personaggio che è nel franchise sin dai suoi esordi, come quello dell'agente Phil Coulson, diventato iconico al punto da meritarsi una serie tutta sua con Agents of Shield.

Clark Gregg, ha interpretato l'agente Phil Coulson in Iron Man, Iron Man 2 e Thor prima di morire in The Avengers. L'attore ha poi ripreso il ruolo in Captain Marvel, in quanto ambientato molti anni prima.

Attualmente, non è chiaro se Coulson sia vivo nella sequenza temporale principale dell'MCU. Mentre Agents of SHIELD ha seguito i film fino alla quinta stagione, non c'è stata alcuna risposta ufficiale sul fatto che l'intera serie si svolge in un'altra linea temporale o se lo ha fatto fino al "Nexus Event" della quinta stagione, che avrebbe ramificato le cose in un'altra linea temporale.

Ad ogni modo, i fan vogliono rivedere Gregg nel MCU. Durante una recente intervista con The Cosmic Circus, a Gregg è stato chiesto se sarebbe mai tornato.

Si è anche discusso in passato di un ritorno di Phil Coulson in What if...?

"C'è sempre una possibilità", ha scherzato Gregg. "C'è sempre la possibilità che... voglio dire, sai, è un multiverso."

Durante l'intervista è stato fatto notare che Secret Invasion sarebbe un posto ideale per il ritorno di Gregg. L'intervistatore ha affermato che gli Skrull hanno già impersonato Coulson e Gregg ha risposto: "Non ha funzionato molto bene la prima volta, ma potrebbe essere".

Nel frattempo, Cobie Smulders afferma che in Secret Invasion non ci si può fidare di nessuno.

Quando a Clark Gregg è stato chiesto se il Coulson di Avengers fosse uno Skrull, ha aggiunto: "Beh, hanno confermato che era sempre uno Skrull, vero?".

Tuttavia, ha rapidamente fatto marcia indietro, "Okay, forse no. No, non lo so. No, penso che fosse una persona nella vita reale. Riesco a malapena a tenere traccia di tutte le cose che è diventato, o che potrebbe diventare in futuro".