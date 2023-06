Secret Invasion: il plot twist del secondo episodio cambia del tutto la figura di Fury?

Il secondo episodio di Secret Invasion finisce con un plot twist inatteso e che in qualche modo può cambiare gli sviluppi futuri del personaggio interpretato da Samuel L. Jackson nel Marvel Cinematic Universe. Nella seconda puntata del nuovo show Disney+, infatti, veniamo a scoprire che Nick Fury è sposato con uno Skrull.

Mentre il regista rassicura i fan Marvel sulle buone intenzioni di un personaggio di Secret Invasion, la svolta rivelata a proposito della vita di Fury cambia le carte in tavola introducendo nuovi misteri e ribaltando tanto di quello che si è visto fino a questo momento nel Marvel Cinematic Universe.

Priscilla Fury, interpretata da Charlayne Woodard, è una Skrull. La cosa di scopre durante un flashback dell’episodio incentrato sul giovane Gravik. Quello che ci è dato di sapere è che è stata proprio Priscilla a far conoscere Gravik a Nick Fury, anticipando un probabile forte legame tra i due alieni.

La moglie di Nick Fury era stata nominata per la prima volta in Captain America: The Winter Soldier, per quanto all’epoca non fosse chiaro se Fury dicesse la verità quando l’aveva menzionata.

Nel flashback incriminato si scopre che Priscilla era uno dei capi del gruppo di Skrull a cui Fury e Captain Marvel promettono una nuova terra e che vengono ingaggiati per operazioni segrete. Visto che Captain Marvel è ambientato nel 1995 e gli eventi del flashback sono di poco successivi a quelli del film e notato l’anello al dito di Priscilla, si può concludere che i due siano sposati da quasi trent’anni.

Non è ancora chiaro se Priscilla abbia lavorato ancora per lo S.H.I.E.L.D. o per altre organizzazioni, ma dato il risentimento di Gravik nei confronti del personaggio di Jackson, sarebbe interessante capire quale sia la sua posizione a proposito della rivolta degli Skrull.

Certo è che Fury ha tenuto nascosta l’identità della moglie a tutti gli altri personaggi del MCU e di sicuro è più comprensibile, dopo questo episodio, il motivo per cui sia tanto protettivo nei confronti degli Skrull.

Nuovi aspetti della personalità di Fury saranno dunque al centro della serie Marvel molto più di quanto non sia successo in qualsiasi film precedente.

In attesa di capire quali possano essere le prossime evoluzioni della vicenda, vi lasciamo alla recensione del primo episodio di Secret Invasion.