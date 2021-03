Secret Invasion: ecco quali potrebbero essere le prossime aggiunte al cast

Il Marvel Cinematic Universe è destinato ad arricchirsi sempre più e una delle produzioni più attese è sicuramente Secret Invasion, la serie che permetterà finalmente di rivedere il Nick Fury di Samuel L. Jackson e il Talos di Ben Mendelsohn.

Non si sa esattamente quali altri personaggi si uniranno a loro nella serie ma, un nuovo rapporto di The Illuminerdi sembra far luce su quelle che saranno le prossime aggiunte al cast. Anche se non conosciamo ancora quali attori andranno a coprire questi ruoli, sembra certo che ci sarà un personaggio regolare maschile che avrà un'età compresa tra i 50 ei 60 anni e sarà il principale antagonista della serie.

Il rapporto rivela poi che in Secret Invasion ci sarà anche un personaggio regolare femminile di età compresa tra i 40 e i 50 anni, che dovrebbe "condividere molte scene" con Nick Fury. A completare il tutto c'è un "importante ruolo secondario", che sarà interpretato da un'attrice più giovane.

Sebbene non si possa dire esattamente quali personaggi Marvel Comics rappresenteranno questi ruoli, molte sono le teorie nate a riguardo. Alcuni credono che il cattivo in questione potrebbe essere Dorrek VII, che un tempo era l'imperatore dell'Impero Skrull. C'è anche la possibilità che il ruolo regolare della serie femminile possa essere qualcuno legato alla vita personale di Fury, forse Monica Chang, che ha sposato Fury nei fumetti. Per quanto il ruolo più giovane, si pensa che possa trattarsi di Abigail Brand, il comandante dello SWORD amatissimo dai fan che attualmente guida il gruppo nell'omonimo fumetto della Marvel.

Intanto Feige ha rivelato che Secret Invasion non sarà come Endgame.