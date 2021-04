Secret Invasion, il premio Oscar Olivia Colman in trattative per unirsi alla serie Marvel

Come scrive il puntualissimo Hollywood Reporter in esclusiva, il Premio Oscar Olivia Colman (La Favorita, The Crown) starebbe per unirsi all'Universo Cinematografico Marvel grazie a Secret Invasion, annunciata serie live-action Disney+ per cui l'attrice è in trattative finali per un ruolo ancora misterioso.

Fresca di una seconda nomination agli Academy Awards per la sua straordinaria interpretazione in The Father al fianco di Anthony Hopkins, la Colman guarda già avanti per un ritorno sul piccolo schermo in una delle serie Marvel più intriganti e attese, dove reciterà al fianco del Nick Fury di Samuel L. Jackson e al Talos di Ben Mendelsohn.



I dettagli sul personaggio della Colman e sulla trama della produzione vengono ancora tenuti nascosti dai Marvel Studios, ma probabilmente si ispirerà all'omonima storia a fumetti e sarà incentrata su di un'infiltrazione degli Skrull sulla Terra, anche se non capiamo bene quali saranno le dinamiche del racconto vista la positività della razza aliena del MCU.



Marvel non ha poi commentato quest'ultimo dettagli, ma è praticamente certo (come già riportato) che Kingsley Ben-Adir di One Night in Miami interpreterà il ruolo del villain in Secret Invasion, anche se non è chiaro di chi si tratterà.



Ad ogni modo, mentre la produzione è alla ricerca del giusto regista per il lavoro, Kyle Bradstreet (Mr. Robot) sta scrivendo la sceneggiatura del progetto, che uscirà su Disney+ nel 2022.