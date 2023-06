Secret Invasion, le prime reazioni alla serie MCU la definiscono 'avvincente e grintosa'

Nella miniserie Secret Invasion, Nick Fury torna sulla Terra dopo aver appreso di un'invasione clandestina di una setta di Skrull, mutaforma dalla pelle verde apparsi anche in Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home. Secondo il regista Secret Invasion è un film di sei ore a sé stante. Dopo la première di Hollywood, i critici hanno espresso i loro primi commenti :"I primi due episodi di Secret Invasion preparano il terreno per un thriller avvincente e grintoso, tenendoti con il fiato sospeso. Un lato dell'MCU divertente quanto il resto, dimostrato dalla sua narrativa avvincente e da indicazioni che sembrano davvero audaci" ha scritto Josh Martin-Jones di Streamr. CinemaBlend l'ha definito "un conspiracy thriller" mentre lo show viene definito come il momento clou per Nick Fury. Il personaggio, insieme a Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e gli Skrull Talos (Ben Mendelsohn), cercheranno di contrastare la nuova minaccia per salvare il pianeta Terra. Nel cast di Secret Invasion anche Emilia Clarke, Don Cheadle, Olivia Colman e Kingsley Ben-Adir. Secret Invasion evolverà la classica formula Marvel , come sperano i fan? Dovremo attendere solo qualche giorno per scoprirlo.

Why I said “#SecretInvasion like Marvel’s #Andor” is because it feels like more thought and time were put into this show than others. There are very few weaknesses, and the actual filmmaking is top class, and most importantly it feels more human than anything else MCU recently https://t.co/Ie8QsrXuVJ — Rayyan (@RayyanTCG) June 14, 2023

#SecretInvasion is … something, to say the least. It pushes to dark territories from the start, with new additions holding their own and the characters we know and love more emotionally stunted than ever. If such character-driven narratives continue, it could be aces. pic.twitter.com/CMvw8eN6fZ — Gissane Sophia (@GissaneSophia) June 14, 2023

After seeing the first two episodes of #SecretInvasion I really like the murky little direction it's going in. The espionage vibes are top notch (although the meandering plot does get in its own way at times). The standout for me is Olivia Colman's cheeky scene-stealing spy. pic.twitter.com/cBvge4snqG — Eammon Jacobs (@EammonJacobs) June 14, 2023