Secret Invasion, anche un produttore di Shang-chi al lavoro sulla serie Disney+

Mentre Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli si appresta a debuttare nelle nostre sale (in America uscirà solo tra due giorni), uno dei produttori del film, Jonathan Schwartz, ha rivelato di essere attualmente al lavoro sulla serie di Disney+ con Samuel L. Jackson, Secret Invasion.

"Sto attualmente lavorando a uno show di Disney+ chiamato Secret Invasion, di cui posso dirvi molto poco" ha infatti rivelato Jonathan Schwartz ai microfoni di The Direct "E poi sto sviluppando un nuovo film che arriverà tra qualche anni, del quale vi posso dire... Zero. Assolutamente nulla".

"Credo che, come spesso accade con i nostri adattamenti, non si tratti una riproduzione fedele al 100% di ciò che accade nei fumetti, ma riprende molto di quello spirito paranoico, e lo utilizza a suo favore. Penso sia letteralmente tutto ciò che mi è permesso di dire al riguardo. Dovremo restare fedeli alla parte relativa al segreto di Secret Invasion per adesso" continua Schwartz, facendo riferimento alla run fumettistica scritta da Brian Michael Bendis.

Intanto, Schwartz ha smentito anche la sua partecipazione come produttore al terzo dei film dei Guardiani della Galassia, pur essendo stato tra i produttori dei primi due: "È un malinteso comune, ma non sarò tra i produttori di Guardiani della Galassia 3. Adoro quei film e tifo per il mio amico James. So che sarà grandioso e non vedo l'ora di vederlo in qualità di fan".

Secondo i rumor riportati qualche settimana fa, le riprese di Secret Invasion dovrebbero essere già iniziate... Cosa ci riserverà la nuova serie del MCU?