Secret Invasion, il produttore spiega QUELLA morte: 'Non tutti possono uscirne vivi'

Sulla piattaforma Disney+ sono stati caricati dei contenuti aggiuntivi riguardanti Secret Invasion. All’interno di un episodio di questi contenuti, il produttore della serie ha parlato di una morte in particolare.

Brian Tucker, produttore esecutivo della serie e sceneggiatore, ha parlato della morte di Maria Hill (Cobie Smulders), avvenuta in un episodio di Secret Invasion tra le braccia di Nick Fury:

“Una delle decisioni più importanti che abbiamo dovuto prendere all'inizio è stata quella di illustrare davvero la portata e la realtà del pericolo che Gravik e i suoi ribelli rappresentano per gli esseri umani. E per farlo, non potevamo permettere a tutti i nostri personaggi di uscirne sani e salvi. Questa è una gara per il pianeta. Si combatte sul campo e sarà sanguinosa. Ci saranno delle vittime in questo conflitto, e questo significa prendere decisioni difficili per dire addio a personaggi amati.”

Maria Hill, personaggio presente in parecchie pellicole Marvel, muore a causa di un colpo di pistola sparato da Gravik durante un bombardamento Skrull in Russia.

Ali Selim, anche lui produttore esecutivo e regista della serie, ha parlato del futuro di due personaggi scomparsi; perché, come ben sappiamo, nell’universo Marvel la scomparsa di un personaggio non sancisce obbligatoriamente la sua dipartita definitiva:

“Non so cosa succederà a Maria Hill o a Talos. Sono morti. Uno è bruciato e l'altra è sepolta. Ma nel MCU tutto può accadere. Quindi, dove andranno a finire? Non lo so.”

Secret Invasion non ha riscontrato un gran successo, né a livello di pubblico né a livello di critica (qui potete trovare la nostra recensione di Secret Invasion). E voi l’avete vista? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.