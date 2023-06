Secret Invasion, pubblicato un nuovo poster esclusivo per l'uscita della serie

Mai una serie del Marvel Cinematic Universe è stata avvolta da così tanto mistero. L'onda di paranoia intorno a Secret Invasion aumenta sempre di più grazie ad un nuovo poster esclusivo, totalmente diverso dal solito stile MCU, che preannuncia l'uscita del primo episodio.

L'immagine, che richiama i colori degli Skrull, rappresenta Nick Fury composto da tante scritte che richiamano il titolo della serie in un messaggio simil-criptato. Lo stile del poster richiama il clima da thriller politico e di spionaggio che ha sempre caratterizzato i prodotti Marvel che hanno visto coinvolto in prima persona Nick Fury. Secret Invasion, secondo quanto trapelato dalle prime recensioni, sembra essere una serie incredibilmente matura che avvierà un nuovo "filone" dell'MCU.

Secret Invasion non sarebbe la solita serie Marvel e questo, ovviamente, non può far altro che alzare incredibilmente le aspettative del pubblico. Nick Fury, scomparso da diverso tempo, sarà costretto a tornare dopo l'inizio di una vera e propria crisi internazionale che vedrà coinvolti in prima persona gli Skrull e le più alte istituzioni politiche degli USA. Questo metterà profondamente in crisi non solo Fury, ma anche tutti i personaggi a lui vicini e gli assetti di potere vigenti.

Secret Invasion fa parte del folto gruppo di serie tv attesissime del 2023, tra finali di stagione e grandissimi esordi sulle piattaforme streaming. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!