Secret Invasion: Quale personaggio interpreterà Emilia Clarke? Tutte le ipotesi

Nelle scorse ore è stato annunciato che Emilia Clarke farà parte del cast di Secret Invasion, cerchiamo quindi di ipotizzare quale potrebbe essere il suo ruolo nella serie TV ispirata ad uno degli eventi più famosi della Marvel.

L'attrice famosa per aver interpretato Daenerys Targaryen in Game of Thrones sarà quindi presente nelle puntate di Secret Invasion, per ora non è ancora stato rivelato il nome del suo personaggio, ma i numerosi fan dei fumetti hanno già iniziato a teorizzare quale potrebbe essere il suo ruolo nello show. Tra le parti più adatte ad Emilia Clarke, troviamo quello di Veranke, Skrull che è riuscita a diventare Regina e mente dietro gli eventi di Secret Invasion. Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di Jessica Drew, conosciuta anche come Spider-Woman, che viene imprigionata e sostituita da Veranke. In molti credono infatti che Spider-Woman sarà introdotta nelle puntate delle serie, prima del lungometraggio dedicato a Jessica Drew.

Infine, diversi fan pensano che Emilia Clarke potrebbe essere il volto di Abigail Brand, comandante dello SWORD metà aliena e metà mutante, in grado di sparare del fuoco blu dalle sue mani. Abigail è un personaggio meno conosciuto del mondo della Marvel, secondo gli appassionati potrebbe essere quindi una buona idea farla interpretare da un'attrice famosa. In attesa di qualche conferma, vi lasciamo con questa notizia sui personaggi che troveremo in Secret Invasion.