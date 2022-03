Secret Invasion, quando esce la serie evento Marvel?

Continue immagini arrivano costantemente dal set londinese di Secret Invasion, la misteriosa serie Marvel con protagonisti Samuel L. Jackson ed Emilia Clarke attualmente nel vivo delle riprese. Il macchina produttiva sembra a buon punto, ma alcuni aggiornamenti nel calendario potrebbero comportare un grosso posticipo.

Siamo già a marzo ma il Marvel Cinematic Universe non ha ancora debuttato su piccolo schermo con il suo programma di serie previste nel 2022 – la prima sarà il Moon Knight in arrivo a fine mese – segno che l’anno da poco iniziato potrebbe non riuscire a eguagliare il precedente per numero di serie: ben cinque nel 2021. Più tardi si comincia, più si riducono le probabilità che le serie ancora in bilico per la fine dell’anno vedano la luce prima del 2023. Per quanto riguarda l’MCU, l’incertezza riguardava proprio Secret Invasion.

Della serie con protagonista Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, affiancato da Emilia Clarke (Game of Thrones) come co-protagonista, si sa molto poco. Si conoscono i fumetti da cui è tratta, certo, anche se recenti notizie fanno sapere che l’adattamento si prenderà diverse libertà rispetto al materiale originale. Ma soprattutto, c’è molta incertezza sulla sua finestra di distribuzione. Tolto Moon Knight, dal calendario di uscite MCU del 2022 alla mano, erano certe anche Ms. Marvel e She-Hulk, oltre alla fugace miniserie animata dal titolo I Am Groot. In questo modo si arriverebbe a quattro show in totale, quindi uno in meno dell’anno scorso, cosa che faceva sperare in una distribuzione in extremis di Secret Invasion nelle ultime settimane dell’anno, come per Hawkeye.

Tenendo conto di tutti gli aggiornamenti però, la serie potrebbe arrivare solo a inizio 2023. Il problema, fanno notare i più attenti, è che se prima la serie era ancora in lizza per la stagione 2022/2023 – quindi sarebbe potuta arrivare in tardo autunno – ora alcuni distaccamenti esteri della Marvel (in particolare, il Giappone) l’hanno eliminata dal calendario. Anche perché Disney+ sembra voler portare avanti una strategia di uscite alternate fra titoli MCU e quelli Star Wars, che nel 2022 non sarà da meno e avrà dunque bisogno delle sue finestre di distribuzione. Ci sono poi da considerare i ritmi produttivi, anche se ridotti visto il formato di sei episodi ormai brevettato da Marvel.

Iniziate da poco, le riprese potrebbero chiudersi ottimisticamente all’inizio dell’estate. Cosa che lascerebbe solo quattro o cinque mesi di post-produzione e promozione perché sia pronta entro fine anno. È più probabile invece che Secret Invasion si candidi come primo show del prossimo anno, distribuito quindi a partire da febbraio o marzo 2023 come per le ultime due annate. Al centro della trama, direttamente connessa a Captain Marvel, un’invasione terrestre messa in atto in gran segreto dalla razza degli Skrull. Nella serie torna quindi anche Ben Mendelsohn nei panni di Talos, ma una teoria vorrebbe anche la presenza di Laura Barton in Secret Invasion, viste le recenti rivelazioni sul personaggio in Hawkeye.