Secret Invasion, quando esce la serie Marvel con Emilia Clarke?

Disney+ e la Marvel non si fermano proprio mai. Sarebbe infatti in arrivo un'altra serie, Secret Invasion, che vedrà come protagonista Nick Fury, l'ex agente S.H.I.E.L.D. che ha arruolato gli Avengers. Si tratta di un personaggio che conosciamo molto bene, e che adesso avrà uno spazio tutto suo. Ma quando potremo vedere la serie a lui dedicata?

Non essendoci una data ancora annunciata, e a causa di rallentamenti in fase di produzione dettati dal covid-19, si ipotizza che la serie non possa debuttare prima del 2022. Anzi, è molto probabile che si vada a collocare proprio nel programma di uscite seriali fittissimo del prossimo anno, che conta già Ms.Marvel, She Hulk e Moon Knight. Nell'autunno di quest'anno dovrebbe arrivare invece Hawkeye sulla cui uscita abbiamo recentemente raccolto importanti indizi. Ma c'è di più per quanto riguarda l'uscita di Secret Invasion: potrebbe trattarsi infatti di 2022 inoltrato, di certo non inizio anno. Questo perché, come abbiamo appreso recentemente da un tweet di Charles Murphy, le riprese si svolgeranno da metà Agosto fino al prossimo Dicembre. Dunque Secret Invasion potrebbe debuttare su Disney+ non prima della primavera inoltrata.

Nel cast della serie su Nick Fury vediamo, oltre a Samuel L. Jackson che interpreta il protagonista, anche Emilia Clarke, che si è guadagnata una certa fama con Game of Thrones. Proprio Emilia Clarke si è detta terrorizzata dai controlli della Marvel. L'attrice, infatti, è convinta di essere sorvegliata, perché se le dovesse sfuggire un eventuale spoiler sarebbe un vero problema per il MCU. Nella serie ci sarà anche il ritorno di Ben Mendelsohn, che rivestirà i panni di Talos, lo Skrull di Captain Marvel. Nel ruolo del cattivo della serie dovremmo invece vedere Kingsley Ben-Adir. Nel cast ci saranno anche Killian Scott e Olivia Colman. Tutti nomi di alto livello insomma.

La serie avrà 6 episodi, e potrebbe far ripartire la storia di Nick dalla scena post-credits di Spiderman Far From Home, quando Fury era nello spazio, a bordo di una nave spaziale di Skrull insieme a Maria Hill. Dunque anche Cobie Smulders, interprete di Maria, potrebbe ritornare.

Gli spettatori restano in attesa di altre notizie, mentre si godono le nuove uscite e i nuovi annunci che riguardano altri progetti del MCU. Perché con la Marvel non ci si annoia mai.