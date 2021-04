Secret Invasion, quando potrebbe uscire la serie Marvel con Samuel L. Jackson?

Samuel L. Jackson tornerà a interpretare Nick Fury nella nuova serie Marvel Secret Invasion e insieme a lui ci saranno tanti attori di grosso calibro tra cui Olivia Colman ed Emilia Clarke. In ogni caso la serie è in lavorazione per il servizio streaming Disney+, ma quando esce?

La nuova serie Marvel dedicata al personaggio di Nick Fury, dal titolo Secret Invasion, parlerà dell’ex agente dello S.H.I.E.L.D. che nel Marvel Cinematic Universe si è occupato di arruolare gli Avengers. Al momento è troppo presto per sapere di cosa tratterà la serie, ma potrebbe sfruttare la scena post credit di Spider-Man Far From Home in cui si osserva Fury a bordo di una nave spaziale di Skrull, nel più profondo spazio. Assieme a lui c’era anche Maria Hill e potrebbero parlare della loro segreta invasione della Terra, anche se in realtà si baserà solo parzialmente sui fumetti.

La prima stagione di Secret Invasion si articolerà in 6 episodi totali e la durata potrebbe essere simile a quella osservata con The Falcon and The Winter Soldier o WandaVision, quindi tra i 30 e i 50 minuti. L'uscita, invece, ancora è incerta però possiamo comunque ipotizzare un suo debutto nel corso del 2022. Inoltre su Disney+, sempre nel 2022, arriveranno le serie su Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight e She Hulk. La produzione e la conseguente uscita di queste serie TV è scalata a causa del COVID-19 e dato che ancora la situazione è delicata, non si può sapere quale tra queste serie avrà la priorità.

Ricordiamo che per quanto riguarda il cast, la Clarke è attualmente nelle fasi finali dalla firma per unirsi al cast, che vede in trattative anche Olivia Colman in un ruolo sconosciuto e Kingsley Ben-Adir, che invece interpreterà il villain.