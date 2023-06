Secret Invasion, il regista sulla clamorosa svolta del secondo episodio: 'Lui sa tutto'

Se al termine del primo episodio di Secret Invasion aveva assistito a una scena shock per Maria Hill, anche il secondo episodio non è stato da meno, confermando la tendenza dello show a concludere ogni storia con una rivelazione a dir poco clamorosa. Nel corso di una nuova intervista, il regista Ali Selim ha potuto commentarla direttamente.

La scena finale di Secret Invasion di questa settimana inizia con una donna Skrull che cucina in casa. Nick Fury si presenta in quella stessa casa ma la donna si è ormai trasformata nella sua forma umana. Si scopre che la donna è in realtà la moglie di Nick Fury. Tutti i fan della Marvel si sono chiesti se Fury sia a conoscenza o meno del fatto che sua moglie è una Skrull, visto che si è trasformata prima che lui entrasse in casa.

È difficile dire se Fury sia o meno a conoscenza delle origini aliene di sua moglie, ma il regista della serie Ali Selim ha svelato la cosa in maniera praticamente definitiva. Parlando ai microfoni di Deadline, Selim ha rivelato che, secondo la sceneggiatura originale, Fury sa che sua moglie è una Skrull.

"Nella sceneggiatura lo sa", ha spiegato Selim. "E quando abbiamo girato, ci è sembrato più interessante che forse non lo sapesse. Alla fine abbiamo montato la sequenza in modo che la gente pensasse: 'Mi chiedo se lo sappia o no'. Non posso anticipare nulla su sua moglie. Le conversazioni nell'atrio dopo l'anteprima dell'altra sera erano tutte di questo tipo: 'Lui sa che lei è uno Skrull? O non lo sa?'. E penso che entrambi i modi di vedere la cosa siano giustificati".

Naturalmente, questa era solo la versione iniziale della sceneggiatura, ma Selim ha tenuto a precisare che le cose potrebbero essere cambiate da allora. La recitazione di Samuel L. Jackson nella scena non sembra indicare se Fury sappia o meno cosa stia realmente accadendo a casa. In ogni caso, la risposta alla domanda avrà un grande impatto sulla storia di Fury.

"Penso che sua moglie sia un sostegno e una complicazione allo stesso tempo, e credo che si scopriranno cose interessanti sul loro rapporto andando avanti", ha detto il regista. "Ma alla fine è questo il problema personale che deve affrontare per far sì che tutto questo abbia un senso per lui".