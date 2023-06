Secret Invasion, il regista su Gravik : 'Non è solo un terrorista'

Secret Invasion ha debuttato il 21 giugno su Disney+: l'attesissima serie TV segna il ritorno di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe. Dopo un'emozionante primo episodio, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Secret Invasion 1x01, il regista Ali Selim ha chiarito le mosse di Gravik.

Come sappiamo gli Skrull sono in grado di prendere le sembianze degli esseri umani, e proprio quello che fa Gravik, leader della fazione ribelle interpretato da Kingsley Ben-Adir, riuscendo così nell'impresa di uccidere Maria Hill: una morte che ha portato i fan a chiedersi se The Marvels avesse già anticipato qualche colpo di scena di Secret Invasion.

Nella rappresentazione del nuovo villain di Nick Fury, Selim è stato molto chiaro: il suo obiettivo è sempre stato quello di rappresentarlo lontano dall'immagine banale del terrorista.

"Penso che in Gravik ci sia questa linea sottile molto interessante tra il terrorista e un sociopatico - ha spiegato Selim a Deadline - Penso che si riduca all'intenzione e allo scopo. Kingsley ed io eravamo molto cauti nel trasformare quest'uomo in un terrorista che potesse attribuire la sua rabbia alla cosa che voleva, perché sembrava un po' falso in un certo senso".

Per il regista, invece, la rabbia di Gravik è tutta indirizzata a Nick Fury: "Non è interessante per me parlare di un terrorista come 'il cattivo'. Le loro azioni sono per lo più riprovevoli. Ma un terrorista compie quelle azioni mosso dal risentimento, e ho pensato che in questa serie TV sarebbe stato più interessante se avessimo davvero esaminato il risentimento di Gravik".

Il pubblico dovrà aspettare per conoscere quale promessa non mantenuta Nick Fury ha fatto a Gravik, innescando in lui questo desiderio di vendetta : "Ho cercato di assicurarmi che Gravik non fosse mai solo un terrorista armato di bombe - prosegue Selim - ma qualcuno che avesse una vita piena e una storia che lo avesse portato a quel punto, storia ancora a noi sconosciuta".

Gravik è già in lista per essere tra i villain più temuti dell'MCU!