Secret Invasion, per il regista non serve un recap: 'Lo show è concepito come standalone'

Sebbene parecchi archi narrativi derivino direttamente da quanto raccontato in Captain Marvel e successivamente in Spider-Man: Far From Home, per il suo regista, Ali Selim, gli spettatori non avranno bisogno di molte informazioni per godersi appieno Secret Invasion e che la nuova serie Marvel è stata impostata per essere uno show standalone.

Parlando con Screen Rant, Selim ha spiegato che Secret Invasion è stato concepito come una "unità autosufficiente di sei episodi" e non come qualcosa che avrebbe fatto da apripista a futuri progetti del MCU. "Ho lavorato duramente con Jonathan Schwartz, Alana Williams, Kevin Feige e Louis D'Esposito per assicurarmi che questa storia potesse stare in piedi da sola ed entusiasmare il pubblico, perché mia moglie potesse guardare la storia e amarla così com'era", ha dichiarato Selim.

Tuttavia, ha ammesso che Secret Invasion lascerà "alcuni fili sospesi alla fine che potrebbero diventare qualcosa di veramente eccitante e sono contento che siamo riusciti a intrecciarli, ma ovviamente non posso dirvi quali sono". Su queste pagine potete leggere la recensione della 1x01 di Secret Invasion, pubblicata mercoledì scorso.

Selim può anche credere che Secret Invasion sarà una serie a sé stante nel MCU, ma due delle star della serie non condividono di certo questo sentimento. Nel gennaio del 2023, Don Cheadle - che nel MCU interpreta James "Rhodey" Rhodes/War Machine - ha rivelato che la miniserie Disney+ si collegherà direttamente al prossimo film Armor Wars, che lo vedrà protagonista.

"Ovviamente ora tutti possono comparire nelle storie degli altri. Voglio dire, io sono in Secret Invasion, quindi sono nello show di Sam [Jackson]. C'è una parte di questo, che dà il via a ciò che accade in Armor Wars".

Anche l'interprete di Nick Fury, Samuel L. Jackson, aveva anticipato il mese scorso che gli eventi di Secret Invasion devono "svolgersi affinché The Marvels possa accadere. Tutte queste cose sono collegate in modo interessante". È confermato che Jackson tornerà a vestire i panni di Fury in The Marvels, che sarà il sequel di Captain Marvel del 2019 e della prima stagione di Ms. Marvel. Al momento non si sa come Secret Invasion e The Marvels saranno collegati.