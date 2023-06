Secret Invasion, il regista rivela: 'Marvel mi ha ordinato di non leggere fumetti'

Dopo mesi di speculazioni, è finalmente approdato in streaming il primo episodio di Secret Invasion, che ci ha rivelato uno show totalmente impostato sul tono di una spy-story dalla portata globale, proprio alla maniera di quanto Marvel aveva già fatto ad esempio con Captain America: The Winter Soldier. Al regista è stata imposta una strana regola.

Sebbene la serie live-action porti lo stesso nome della celebre run a fumetti, gli spettatori hanno subito notato che le storie non corrispondono del tutto. Mentre la serie a fumetti era un evento che coinvolgeva tutto l'universo Marvel, Secret Invasion su Disney+ ha una storia più contenuta e presenta solo alcuni personaggi noti del materiale di partenza.

Per questo motivo, i Marvel Studios hanno voluto che i registi della serie evitassero di leggere troppo del materiale di partenza. Lo ha specificato Ali Selim, il regista di tutti e sei gli episodi di Secret Invasion. "Quando ho accettato questo lavoro come regista, non ho scritto la sceneggiatura. Quindi molte decisioni sono state prese da Kyle Bradstreet e dagli altri sceneggiatori che avevamo. La prima cosa che mi è stata detta è stata di 'non leggere i fumetti. Non ha niente a che fare con quello che stiamo cercando di fare qui'", ha detto Selim in una recente chiacchierata con ScreenRant.

Poi ha aggiunto: "Questa storia è nata dalla chimica che si è creata tra Sam Jackson e Ben Mendelsohn, o tra Nick Fury e Talos, in Captain Marvel. E si sono detti: 'Oh, dobbiamo farci qualcosa'. Così hanno trovato una storia che fosse al servizio di quella relazione e che ampliasse il MCU e altri personaggi non presenti nei fumetti. Penso che sia una storia a sé stante".

Il secondo episodio di Secret Invasion arriverà su Disney+ mercoledì prossimo.