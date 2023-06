Secret Invasion, il regista sulla scena della folla: 'Più semplice di tante altre'

La cura dietro alla serie MCU Secret Invasion spinge gli spettatori a chiedersi quanto lavoro abbia richiesto - basti pensare alla grande folla al termine del primo episodio -, eppure, stando alle parole del regista Ali Selim, ci sono state scene ben più difficili da realizzare.

"Penso che tutto ciò che riguarda il cinema sia una sfida in ogni singola parte del percorso" ha dichiarato Selim. "Ogni decisione che prendi, ogni bomba che devi costruire: tutto è una grande sfida, perché hai una tabula rasa e ti ritrovi a riempirla con una storia. Riguardo la scena finale, quella con le esplosioni, è stata davvero enorme e ci sono voluti svariati giorni per creare lo storyboard, pianificarlo ed eseguirlo; ma alla fine penso che sia stato più semplice di una scena con due persone sedute a un tavolo e basata sul concetto estremamente sfuggente di verità emotiva".

Alla domanda se un episodio riuscirà a sorprendere i fan più degli altri, il regista ha espresso il proprio dissenso. "Spero di no" ha risposto. "È come se qualcuno si interrogasse sulla possibilità che un episodio si faccia notare. Al contrario, mi auguro che l'arco narrativo rimanga fluido attraverso i sei episodi e che gli spettatori siano costantemente sorpresi, senza mai finire esclusi dalla storia. Soltanto così una storia può essere efficace. Ecco perché spero che tu rimanga sempre sorpreso". In tal senso agisce il tono della storia, perché Secret Invasion è ben più oscura delle altre serie MCU.

Se volete avere un'anticipazione sull'episodio disponibile dal 21 giugno 2023 su Disney+, non perdetevi il trailer di Secret Invasion.