Secret Invasion, per il regista la serie è tutta sul matrimonio di Nick Fury

Secret Invasion non ha ricevuto l’apprezzamento sperato dalla Marvel, soprattutto a causa di una trama poco incisiva, di effetti speciali considerati non all’altezza e di un finale che ha deluso molti. Il regista Ali Selim ha provato a difendere la sua opera spiegando che il punto centrale del racconto starebbe nel matrimonio di Nick Fury.

Mentre ormai sappiamo che gli eventi di Secret Invasion aprono le porte a due nuovi film Marvel, il filmmaker del Minnesota ha raccontato in un’intervista con la Marvel quello che per lui è stato il perno del racconto descrivendolo come una grande storia d’amore: “Non penso che sia una piccola storia d’amore. Penso sia una grande storia d’amore. E credo che Nick stia esplorando il suo amore per molte persone. Il più impegnativo è il fatto che si sia innamorato e abbia sposato una Skrull e che stia lottando contro il suo modo di vedere l’altro, vivendo come uomo di colore in America e vivendo come uomo anziano in un mondo che non gli si adatta più così tanto”.

Di certo le tante scelte difficili prese dalla sceneggiatura dello show non hanno messo Selim in una situazione facile di fronte ai fan, ma il suo modo di vedere la serie e le ripercussioni sui personaggi cerca in qualche modo di ribaltare la situazione, proponendo una visione forse non chiara a tutti a una visione superficiale.

In attesa di capire come le vicende raccontate nella serie su Nick Fury ribalteranno il Marvel Cinematic Universe, vi lasciamo alla nostra recensione di Secret Invasion.