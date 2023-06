Secret Invasion, per il regista lo show è 'un film di sei ore a sè stante'

Se la Marvel ha già pubblicato i primi cinque minuti di Secret Invasion, le recenti parole del regista Ali Selim hanno avuto un effetto molto negativo sui fan.

Il regista pronto a portare sul piccolo schermo Nick Fury, interpretato da Samuel L.Jackson, e le sue alleanze volte a fermare i piani di dominio degli Skrull, ha definito la serie TV "un film di sei a ore a sé stante". Che le probabilità di una seconda stagione siano già state affossate? Le dichiarazioni del regista non hanno niente a che vedere con questo, anzi sono piuttosto incoraggianti su una possibile seconda parte di Secret Invasion!

"Quando finisce, spero che tu ti senta soddisfatto - ha detto Selim alla rivista SFX - e poiché la Marvel lo fa in modo eccellente, ti senti anche come 'Oh, potrebbe andare in questa direzione.' Nick Fury è vivo e continua a combattere, non credo che sia uno spoiler. E ci sono alcuni personaggi che non sono più con noi e alcuni personaggi che sopravvivono per vedere un'altra sfida. Mi piacerebbe vedere quella sfida diventare la seconda stagione ".

Nick Fury dovrà salvare il pianeta Terra dall'incursione degli Skrull: nell'attesa dell'uscita di Secret Invasion, la cui prima puntata sarà disponibile su Disney+ dal 21 giugno, potete dare un'occhiata al nuovo teaser tutto dedicato a Nick Fury!