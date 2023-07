Secret Invasion: il regista smentisce la presenza di un importante cameo Marvel

Le serie Marvel Studios, oltre a presentare storie che richiedono una narrazione più ampia e spensierata che non sarebbe possibile in un lungometraggio, sono state anche l'occasione per alcuni divertenti camei, come quello di Daredevil in She-Hulk. Tuttavia, il regista di Secret Invasion ha smentito la presenza di un importante cameo nel suo show.

Dopo i primi due episodi, Marvel's Secret Invasion ha già dimostrato che la serie limitata sarà ricca di colpi di scena e sorprese. Ci sono già state morti scioccanti e colpi di scena su Nick Fury che i fan non si aspettavano, ma i camei per cui il Marvel Cinematic Universe è noto non sono ancora stati un fattore importante.

Un cameo in particolare che è stato oggetto di numerose teorie è quello della Valentina de Fontaine interpretata da Julia Louis-Dreyfus, che ha sta mettendo insieme i personaggi della squadra dei Thunderbolts che saranno al centro del loro film.

Il regista di Secret Invasion, Ali Selim, è stato interpellato su questo specifico cameo durante un'intervista con SFX Magazine e ha negato fermamente il coinvolgimento del personaggio nella serie. "Queste cose su internet sono piuttosto divertenti", ha spiegato Selim. "Julia Louis-Dreyfus non fa parte della serie... Non so come sia finita al centro di queste voci".

Selim ha poi aggiunto che i camei in generale non sono una cosa che gli è mai interessata molto. Selim vuole che le rivelazioni e le sorprese vengano dalla storia dello show stesso.

"È tutta una questione di sorpresa, intenzione, rivelazione e ripetizione", ha detto il regista. "Spero che ci sia molto di tutto questo. Ma in termini di camei, per me sono meno interessanti del cuore della storia, che credo abbiamo davvero trovato, e il cuore di quella storia è la domanda: 'Di chi ti puoi fidare?'".

Il nuovo episodio di Secret Invasion debutterà domani in streaming su Disney+.