Secret Invasion, il regista svela: 'Ecco di chi dovrebbe fidarsi ciecamente il pubblico'

Dopo che il primo episodio di Secret Invasion ha messo in chiaro le premesse del nuovo show dei Marvel Studios, con la sua trama oscura e intricata, e soprattutto dopo che è evidente come ogni personaggio messo in campo potrebbe rivelarsi un doppiogiochista, il regista dello show ha svelato al pubblico chi è invece degno di fiducia assoluta.

La trama di Secret Invasion ha visto l'invasione della Terra da parte degli Skrull mutaforma. Gli alieni sono stati introdotti per la prima volta durante gli eventi di Captain Marvel (2019) e da allora hanno aumentato drasticamente il loro numero, infiltrandosi in varie posizioni importanti in tutto il mondo. Mentre alcuni personaggi che avevamo imparato a conoscere e ad amare potrebbero essere rivelati come Skrull, il regista di Secret Invasion Ali Selim ha affermato che ci saranno alcuni personaggi di cui potremmo sempre fidarci durante la visione dei cinque episodi rimanenti della serie.

"Il pubblico potrà sempre fidarsi di Nick Fury, anche se ci sarà un colpo di scena nella serie. E potrà sempre fidarsi del suo amico Talos", ha dichiarato Selim nel corso di una nuova intervista con SFX Magazine.

Gli spettatori incontreranno personaggi come Talos (Ben Mendelsohn), G'iah (Emilia Clarke) e Gravik (Kingsley Ben-Adir). Altri, invece, pensano che anche un personaggio storico come James "Rhodey" Rhodes (Don Cheadles) potrebbe essere uno Skrull sotto mentite spoglie, vista la sua nuova posizione all'interno del governo degli Stati Uniti. Altri ancora pensano che anche Maria Hill (Cobie Smulders) potrebbe essere uno Skrull, soprattutto dopo lo scioccante finale di Secret Invasion.

Il secondo episodio di Secret Invasion, dei sei programmati, arriverà in streaming su Disney+ mercoledì prossimo.