Secret Invasion, il regista terrorizzato da QUELLA scelta: 'Mi aspettavo minacce di morte'

L'appena conclusa serie MCU Secret Invasion ci ha regalato intensi colpi di scena. Ci riferiamo soprattutto alla prematura scomparsa di due personaggi, la prima delle quali è stata così sconvolgente che il regista, conscio della sua portata, aveva addirittura il timore di ricevere minacce di morte!

Ci riferiamo alla morte di Maria Hill nel primo episodio (Resurrezione), di Talos nell'ultimo (Casa). Maria Hill, interpretata da Cobie Smulders, era un ex comandante e vicedirettore dello S.H.I.E.L.D. nominata da Nick Fury come suo braccio destro, mentre Talos, impersonato da Ben Mendelsohn, l'ex generale del Consiglio Skrull e collaboratore di Mar-Vell, al fine di salvare il compagni rifugiati dalle angherie dell'Impero Kree.

"Non è farina del mio sacco, non prendo mai decisioni nel MCU" ha spiegato Ali Selim. "È Kevin [Feige] la mente che ha portato avanti la complessità dell'universo narrativo, e, da parte mia, condivido il suo ragionamento. Il mio obiettivo è stato renderlo il più emozionante, veritiero ed efficace possibile all'interno di questo show in sei episodi".

Ha poi continuato: "Be', le morti sono indubbiamente importanti. Sarò onesto: mi aspettavo minacce di morte, quando la gente avrebbe scoperto che avevo ucciso Maria Hill. Ma non è ancora successo: un vero sollievo!". Eppure, le critiche non sono mancate: i fan di Secret Invasion incolpano Kevin Feige per il finale, definendolo "più stupido di She-Hulk".

Ideata da Kyle Bradstreet, la miniserie Secret Invasion è andata in onda dal 21 giugno 2023 al 26 luglio dello stesso anno. Tutte le puntate sono disponibili su Disney+. A pochi giorni di distanza dalla conclusione, non perdetevi la nostra recensione di Secret Invasion.