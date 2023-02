Secret Invasion renderà canonica Agents of Shield nel MCU? L'ultima teoria dei fan

Nel 2013 ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo Agents of SHIELD, la serie tv Marvel incentrata sulle missioni di Phil Coulson e del suo team andata in onda per sette stagioni fino al 2020.

Come molti di voi sapranno della canonicità dello show si è discusso moltissimo nel corso degli ultimi anni e secondo una nuova teoria dei fan Secret Invasion potrebbe chiarire ogni dubbio una volta per tutte. Inizialmente ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe, la narrazione della serie è andata avanti in continuità con gli altri film del franchise fino alla fine della terza stagione, mentre dalla quarta in poi lo show ha scelto di proseguire in autonomia, tra avventure spaziali e viaggi temporali.

Ma ora, una teoria dei fan pubblicata su Reddit suggerisce che Agent of Shield potrebbe venir parzialmente canonizzato nella prossima serie del MCU Secret Invasion. Cosa accadrebbe se le prime tre stagioni dello show venissero integrate nella linea temporale principale? La cosa potrebbe funzionare, visto che le prime tre season non andrebbero a contraddire l'MCU. Se poi teniamo conto del fatto che il Nick Fury di Samuel L. Jackson ha preso parte allo show e che Chloe Bennet sembrerebbe aver confermato il ritorno della sua Quake, allora la teoria potrebbe non sembrare così irrealizzabile.

