Secret Invasion, il reparto VFX sulla sigla realizzata con l'IA: 'Opportunità eccezionale'

Nella giornata di ieri, dopo la diffusione in streaming del primo episodio di Secret Invasion, molti utenti si sono riversati sui social per polemizzare contro la sequenza d'apertura realizzata con l'IA. A questo punto, il reparto VFX della nuova serie Marvel Studios ha deciso di pubblicare un comunicato per parlare del lavoro svolto dal team.

Nella stessa giornata dell'esordio dello show in streaming, il regista Ali Salem ha rivelato che la società di VFX Method Studios ha utilizzato l'IA per progettare i titoli di testa animati di Secret Invasion, spiegando che i titoli generati dal set di strumenti dell'IA "sono stati creati proprio in base al tema dell'identità del mondo Skrull e del cambiamento di forma" della serie, in cui anche i volti familiari potevano essere degli impostori.

Dopo che l'introduzione dell'IA di Secret Invasion ha suscitato reazioni online e critiche sul fatto che la controversa tecnologia potrebbe essere costata il posto di lavoro agli artisti, i Method Studios hanno risposto alle proteste:

"Lavorare a Secret Invasion, un'avvincente serie che esplora l'infiltrazione degli alieni nella società umana, ha fornito un'opportunità eccezionale per addentrarsi nell'intrigante regno dell'IA, in particolare per creare attributi e movimenti unici dei personaggi. L'utilizzo di uno strumento di IA personalizzato per questo particolare elemento si è allineato perfettamente al tema generale del progetto e all'estetica desiderata", ha dichiarato Method Studios in un comunicato (via The Hollywood Reporter).

"Il processo di produzione è stato altamente collaborativo e iterativo, con una particolare attenzione a questa specifica applicazione di uno strumento di IA. Ha comportato un enorme sforzo da parte di talentuosi direttori artistici, animatori (esperti sia in 2D che in 3D), artisti e sviluppatori, che hanno impiegato tecniche convenzionali per realizzare tutti gli altri aspetti del progetto".

Method ha quindi sottolineato che "sebbene la componente IA abbia fornito risultati ottimali, è solo uno degli strumenti utilizzati dai nostri artisti. L'incorporazione di questi nuovi strumenti non ha sostituito il lavoro degli artisti, ma ha integrato e assistito i nostri team creativi".

Insomma, nessuno ha perso il proprio posto di lavoro a causa dell'IA.