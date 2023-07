Secret Invasion, un riferimento a Iron Man 3 potrebbe essere molto importante

Il terzo episodio di Secret Invasion modella pian piano gli intenti della squadra di Nick Fury dopo la scoperta degli veri obiettivi della nuova super villain della serie TV. Come constatato nel secondo episodio, infatti, Gravik vuole rafforzare il potere degli Skrull.

Per farlo, il villain si è servito dei DNA di Groot, Frost Beast, Astro Nero e il siero rigenerante Extremis che abbiamo già incontrato in Iron Man 3. Proprio l'easter-egg relativo al terzo film con Tony Stark potrebbe essere la chiave per fermare il terrorismo nucleare degli Skrull.

Infatti, nel terzo episodio di Secret Invasion Gravik viene ferito alla mano e grazie al potere rigenerante di Extremis riesce a guarire in tempi rapidi. Ma i fan più affezionati ricorderanno che Extremis si trova ancora in una fase sperimentale e proprio per questo motivo ha ancora dei gravissimi effetti collaterali che potrebbero ritorcersi contro il villain e sabotare l'operazione di creare Super - Skrull.

A metà della tranche completa degli episodi della prima stagione tutto potrebbe cambiare ma non è da escludere la possibilità che proprio Extremis possa rivelarsi come attacco mortale nei confronti degli Skrull. La terza puntata della serie con Samuel L. Jackson non risolve ancora tanti interrogativi come scriviamo nella nostra recensione di Secret Invasion 1x03. Nell'attesa, potete recuperare gli episodi di Secret Invasion su Disney+.