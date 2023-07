Secret Invasion, quali saranno le ripercussioni nel futuro dell'MCU?

Fin dal primo episodio di Secret Invasion si è capito come la serie sarebbe stata in grado di sparigliare le carte in tavola cambiando equilibri e dinamiche tra i personaggi. Oltre ad inserire la variabile Skrull, il finale di stagione è stato capace di far crollare grandi sicurezze del pubblico.

Sicurezze che, ovviamente, andranno ad influenzare anche il futuro dell'MCU. Mentre molti fan continuano a chiedersi da quanto tempo Rhodey possa essere uno Skrull, le immagini trapelate dall'ultimo episodio lasciano dedurre che la risposta coincida con Civil War, ben prima del Blip e della morte di Tony Stark. Questo sarebbe un gancio per il futuro del personaggio in vista dell'uscita di un film standalone su di lui che vedrà Don Cheadle tornare nei panni della celebre spalla di Iron Man. Da non sottovalutare neanche la posizione di Everett Ross che ancora non è ben chiaro per quanto tempo sia stato uno Skrull.

Queste potrebbe non essere le uniche gravi conseguenze capaci di intaccare l'MCU. Probabilmente, la più grande riguarderà il ritorno di Nick Fury, accompagnato questa volta dalla moglie, nello spazio nel tentativo di portare avanti delle trattative con i Kree per ritrovare una "casa" agli Skrull. Gli ultimi minuti dell'episodio mostrano però come sulla Terra sia in corso una vera e propria guerra intestina dopo le forti dichiarazioni del Presidente Ritson contro le specie aliene. Questa situazione di forte tensione potrebbe avere conseguenze sui prodotti futuri dell'MCU in particolare Captain America 4 dove, a quanto pare, potremmo vedere il Generale Ross diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sulla serie, vi consigliamo il nostro speciale su come si è concluso Secret Invasion.