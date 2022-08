Secret Invasion, riprese aggiuntive concluse: la serie arriverà nel 2023

Samuel L. Jackson ha confermato sui suoi social che le riprese aggiuntive di Secret Invasion sono ufficialmente concluse. I sei episodi dello show arriveranno su Disney+ nel 2023.

Nel post Jackson si mostra in un autoscatto dove vediamo che indossa una maglia che presenta un disegno della faccia di Nick Fury, personaggio da lui interpretato nel MCU. Nell'immagine successiva l'attore ci fa invece vedere i pantaloni a cui ha abbinato la t-shirt. "Doppia bellezza, fine delle riprese e giornata mondiale dell'elefante!! Ho dovuto tirare fuori i miei pachipants!!" ha scritto nella didascalia che accompagna gli scatti. "Brividi da Fury, Doaker inizia lunedì."

Per chi non lo sapesse, la serie è ispirata al fumetto del 2008, in cui gli Skrull (introdotti nel canone cinematografico dal film Captain Marvel) usano le loro abilità da mutaforma per invadere la Terra e assumere segretamente le identità di diversi supereroi. Le riprese sono iniziate a Luglio, e poco dopo la fine sono state annunciate delle sessioni aggiuntive che, secondo Christopher McDonald, stavano migliorando la serie Disney+. "Il regista Ali Selim è fantastico ed è un piacere portare sullo schermo questa trama perché è davvero molto bella", ha detto McDonald un paio di settimane fa. "In verità torneremo a Londra martedì per girare scene aggiuntive. Stanno girando di nuovo delle cose che stano migliorando la storia. A quanto pare, c'è un nuovo sceneggiatore dentro. Ha migliorato le cose e la serie sta andando molto più in profondità di prima."

E voi, siete curiosi di sapere qualcosa in più sullo show? Ecco cosa dovremmo vedere nel trailer di Secret Invasion!