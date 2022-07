Secret Invasion: le riprese aggiuntive 'daranno alla serie Marvel maggior profondità'

Mentre aspettiamo l'arrivo del primo trailer di Secret Invasion, la nuova serie Marvel anticipata al Comic-Con di San Diego e in arrivo prossimamente su Disney+, Christopher McDonald ha potuto discutere delle riprese aggiuntive che saranno necessarie nel corso delle prossime settimane. L'attore è convinto saranno un bene per questa nuova serie.

McDonald è infatti convinto che le riprese aggiuntive di Secret Invasion aiuteranno la serie ad acquisire maggior profondità narrativa: "Devo dire che ha depennato molti desideri dalla mia lista di cose da fare", ha dichiarato McDonald a Awards Focus quando gli è stato chiesto di Secret Invasion. "Prima di tutto, lavorare nell'universo Marvel e lavorare con grandi attori è davvero meraviglioso. Quello che posso dire del mio personaggio è che può entrare e uscire di soppiatto da qualsiasi trama dell'universo Marvel".

McDonald ha continuato: "Il regista Ali Selim è fantastico ed è un piacere interpretare questa storia perché è davvero molto bella. Martedì torneremo a Londra per girare altre scene. Stanno facendo delle riprese aggiuntive che miglioreranno la storia. A quanto pare, c'è un nuovo sceneggiatore. Ha dato una bella spinta e la serie sarà molto più profonda di prima".

La serie per la quale Martin Freeman riprenderà il suo ruolo nell'MCU è stata presentata proprio a San Diego con il suo primo trailer ufficiale: a noi toccherà ovviamente pazientare un altro po' prima di poterlo ammirare, ma le descrizioni trapelate in queste ore e immediatamente diffuse tramite social ci concedono la possibilità di farci un'idea più precisa di ciò che vedremo.

Nell'attesa serie Marvel scopriremo come gli Skrull si sono infiltrati sulla Terra, rimpiazzando supereroi e alte cariche delle istituzioni. Samuel L. Jackson tornerà a interpretare Nick Fury insieme a Cobie Smulders nei panni di Maria Hill, Don Cheadle in quelli di Rhodey e Ben Mendelsohn come Talos.