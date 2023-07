Secret Invasion ha rispettato in extremis una tradizione delle serie Marvel: ecco quale!

Un franchise come il Marvel Cinematic Universe è fatto anche e soprattutto di fidelizzazione, di piccoli riti che i fan ci tengono a veder rispettare: Secret Invasion è riuscita a non venir meno al suo dovere, rispettando in extremis quella che è ormai una piccola tradizione delle serie Marvel sbarcate su Disney+.

Sul finale del quinto episodio di Secret Invasion abbiamo infatti assistito a una scena attesa dai fan di tutto il mondo: il suit-up di Nick Fury! Il personaggio di Samuel L. Jackson, nel visitare la sua stessa tomba, ritrova infatti i suoi iconici abiti, con tanto di benda per l'occhio, e si appresta quindi a tornare in scena nella versione che tutti abbiamo sempre amato.

Parlavamo di tradizione non a caso: tutti i penultimi episodi delle serie targate Marvel Cinematic Universe hanno infatti potuto contare su una sequenza del genere! Certo, stavolta ad indossare il costume non è un supereroe... Ma colui che, a suo tempo, i supereroi più amati al mondo ha saputo unirli convincendoli a combattere insieme! Possibile che proprio lui non meritasse questo momento di gloria?

E voi, avete fatto caso alla ricorrenza di queste scene nelle serie Marvel? Fatecelo sapere nei commenti! Fury a parte, intanto, una star di Secret Invasion non sembra molto entusiasta dell'arrivo di Harrison Ford nell'MCU.