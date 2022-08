Secret Invasion, rivelato il ruolo di Emilia Clarke nel MCU: ecco chi sarà!

Ci siamo chiesti a lungo quale personaggio interpreterà Emilia Clarke nel MCU, e dopo una serie di speculazioni, finalmente scopriamo di chi si tratta!

La notizia arriva da un recente report dell'insider Daniel Richtman, che ha dichiarato che nella serie in arrivo Clarke interpreterà G'iah/Gloria Warner, uno Skrull che aiuta la sua razza nell'invasione della Terra nei fumetti di Secret Invasion. In seguito il personaggio comprende quanto possono essere brutali gli Skrull e finisce per abbandonarli per aiutare invece l'umanità. In Secret Invasion del MCU adesso in arrivo, dunque, Clarke avrà un ruolo molto importante, ma bisogna ancora capire come verrà adattato il suo personaggio sullo schermo.

La serie vedrà come grande protagonista il pilastro del MCU Samuel L. Jackson, che riprenderà il ruolo di Nick Fury per la dodicesima volta da quando ha vestito per la prima volta i suoi panni in Iron Man del 2008. Accanto a lui, oltre a Clarke, tante novità e non solo: Kingsley Ben-Adir che sarà il cattivo principale dello show, l'attrice da Oscar Olivia Colman, Killian Scott, Christopher McDonald, Carmen Ejogo e Cobie Smulders che riprende il ruolo di Maria Hill.

Cosa ne pensate del ruolo che interpreterà Clarke nella serie? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto Jackson annuncia che le riprese aggiuntive di Secret Invasion si sono concluse!