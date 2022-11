Secret Invasion, rumor clamoroso: Charlayne Woodard sarà la moglie di Nick Fury?

Nel 2023 inizierà la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. La nuova ondata di progetti Marvel Studios inizierà con la serie Disney+ Secret Invasion. Sappiamo già che tra gli interpreti principali della serie ci sarà Samuel L. Jackson, di ritorno alla Marvel nei panni di Nick Fury, ma pare che potrebbe comparire un altro membro della sua famiglia.

In Secret Invasion sembra ci immergeremo completamente nel personaggio di Samuel L. Jackson, Nick Fury (più di quanto non abbiano mai fatto i precedenti show dei Marvel Studios). E con una nuova indiscrezione sul casting, il pubblico potrebbe avere un'idea più precisa di cosa aspettarsi dal personaggio di Fury. L'ultima notizia è che l'attrice Charlayne Woodard interpreterà Priscilla, un'agente della SWORD e, soprattutto, la moglie di Nick Fury.

Naturalmente è importante notare che si tratta solo di una voce di corridoio. Il trailer di Secret Invasion ha confermato che la Woodard farà parte della serie, ma non è stato confermato che interpreterà effettivamente la moglie di Fury. Charlene Woodward ha avuto una carriera prolifica nel mondo cinema, nella televisione e nel teatro. Tra i diversi riconoscimenti, ha ottenuto una nomination al Tony Award come miglior attrice protagonista in un musical per Ain't Misbehavin'. Secret Invasion offre all'attrice l'opportunità di un ruolo potenzialmente importante al fianco di Samuel L. Jackson.

Nel frattempo, l'idea che Nick Fury abbia una moglie nel Marvel Cinematic Universe sarebbe certamente una sorpresa. A parte un breve accenno in Captain America: The Winter Soldier, non si sa praticamente nulla della famiglia di Nick Fury. Inoltre, non ci sono molti precedenti fumettistici in cui Fury sia sposato in modo che questo sia significativo per la narrazione.

Secret Invasion, che farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, oltre a Don Cheadle nei panni di War Machine e Samuel L. Jackson in quelli di Nick Fury, vedrà Cobie Smulders riprendere il ruolo di Maria Hill, spia decorata e fedele braccio destro di Fury, oltre a Ben Mendelsohn tornare nei panni di Talos, dopo il debutto in Captain Marvel e il cameo in Spider-Man: Far From Home. A loro si aggiungeranno anche Kingsley Ben-Adir, come detto la star di Game of Thrones Emilia Clarke, e l'attrice Premio Oscar Olivia Colman.