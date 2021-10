Secret Invasion, un rumor sullo show MCU con Emilia Clarke parla dell'arrivo degli X-Men

Le riprese di Secret Invasion sono in corso in vista dell'uscita sul servizio di streaming on demand Disney+ prevista per il 2022/2023, ma nel frattempo nuovi indizi raccolti da Murphy's Multiverse puntano in direzione del possibile esordio degli X-Men.

Secondo quanto riportato dal portale, estremamente vicino ai progetti Marvel (al punto, come ricorderete, da aver anticipato di settimane l'esordio di Jonathan Majors in Loki nei panni di una versione di Kang il Conquistatore) in Secret Invasion farà il suo debutto uno Skrull con legami significativi con Charles Xavier e gli X-Men: le informazioni raccolte infatti puntano il dito verso l'attore Killain Scott, che dovrebbe interpretare Fiz, un personaggio che nei fumetti Marvel è uno Skrull con abilità mutanti, il che spinge i suoi fratelli ad esiliarlo.

Murphy's Multiverse ha scavato più a fondo in questo rumor voce e ne ha cavato fuori alcuni punti molto interessanti: sempre nei fumetti, il Professor X riunisce Fiz e altri Skurll con abilità mutanti per addestrarli ad usare i loro poteri, addirittura arrivando a formare Cadre X, in parole povere una versione cosmica degli X-Men. Il gruppo dei Cadre K ha combattuto contro una fazione rivale conosciuta come i Purificatori, degli Skrull 'puristi' che non vedono di buon occhio gli Skrull mischiati ai mutanti (in pratica lo stessa conflitto che sulla Terra tormenta gli X-Men, perseguitati dagli umani che odiano i mutanti). Nel corso della loro storia editoriale, i Cadre K si stabiliscono nelle zone rurali del South Dakota dopo essere stati banditi dall'Impero Skrull, e vengono anche coinvolti nel popolare crossover a fumetti Secret Invasion (appunto).

Qualora Killain Scott dovesse davvero interpretare Fiz, allora il personaggio potrebbe essere stato concepito come un deliberato cenno all'imminente introduzione degli X-Men e più in generale della popolazione mutante nel più vasto MCU. Al momento si tratta solo di avvincenti speculazioni, ma sappiamo che i Marvel Studios sono a lavoro su un film dedicato ai mutanti e molto presto inizieranno la produzione anche di Deadpool 3, col personaggio di Ryan Reynolds storicamente legato agli X-Men.

Nel frattempo, continuano ad emerge indizi sul misterioso ruolo di Emilia Clarke in Secret Invasion.