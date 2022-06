Secret Invasion, Samuel L Jackson ci aggiorna: 'No, non abbiamo ancora finito'

Il Marvel Cinematic Universe non si ferma mai: mentre c'è un Thor: Love and Thunder pronto a sbarcare sul grande schermo, gli Studios sono già al lavoro sui prossimi capitoli del franchise, che si parli di cinema o di Disney+. Il secondo caso è ovviamente quello di Secret Invasion, la serie che vede coinvolto anche Samuel L. Jackson.

Proprio la star di Pulp Fiction, che recentemente aveva anticipato l'intenzione di scavare a fondo nella storia di Nick Fury in occasione della nuova serie Marvel targata Disney+, ha dunque aggiornato i fan sullo stato di lavorazione dello show, smentendo le voci che vorrebbero le riprese di Secret Invasion ormai terminate.

"No, non abbiamo finito. Dovrò tornare a Londra ad un certo punto ad agosto, tornerò a girare roba per The Marvels e poi a girare altra roba per Secret Invasion" sono state le parole di Samuel L. Jackson al riguardo, con l'attore di Nick Fury che ha quindi confermato anche il fatto che i Marvel Studios siano ancora al lavoro anche sul film che vedrà per la prima volta insieme il terzetto composto da Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau.

Noi, ovviamente, non mancheremo di aggiornarvi qualora dovessero esserci novità sulle riprese della nuova serie MCU; per prepararci all'uscita di Secret Invasion, intanto, ripassiamo la storia dell'arrivo degli Skrull sulla Terra.