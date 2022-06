Secret Invasion, Samuel L. Jackson: 'Andremo a fondo nella vita di Nick Fury'

Da quando ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe in Iron Man nel 2008, Nick Fury è stato uno dei personaggi simbolo di questo media franchise, sebbene si sappia ancora ben poco di lui. La sua vita privata è avvolta nel mistero ma le cose potrebbero notevolmente cambiare con l'arrivo di Secret Invasion.

"Beh, si possono raccontare davvero molte cose con Nick Fury che non è il Nick Fury che conosciamo al lavoro", ha detto Samuel L. Jackson. "Puoi venire a casa con me e vedere cosa mi succede quando sono solo o quando non sono così forte o quando mi tolgo un tutore alla schiena perché sai, Nick Fury è vecchio. Cose che tutti gli essere umani possono fare normalmente ma che per lui non sono ancora state mostrate nei film. Si adattano meglio ad una serie, in una forma più lunga in cui puoi mostrare che anche i supereroi hanno i loro momenti negativi".

Alcuni dei retroscena su Fury sono stati rivelati in Captain Marvel, ambientato negli anni '90. Le sue origini con lo SHIELD e i Vendicatori sono state rese note, ma la sua vita personale è stata ugualmente tenuta nascosta. Con Secret Invasion scopriremo chi è Nick Fury, non ci sarà un limite di tempo di due ore per raccontare la storia di questo personaggio chiave e, finalmente potremo saperne molto di più sulla sua vita privata e su cosa fa quando non è impegnato a salvare il mondo.