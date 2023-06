Secret Invasion: Samuel L. Jackson e tutti gli altri al centro del nuovo poster Marvel

I Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovissimo poster ufficiale di Secret Invasion, la prima serie televisiva del Marvel Cinematic Universe ad arrivare in streaming in questo 2023. L'immagine, che forma la sagoma stilizzata di Nick Fury, vede al centro il suo protagonista principale, Samuel L. Jackson, e tutti gli altri personaggi sotto.

Tutti coloro che sono stati associati alla serie hanno parlato di quanto questa sia matura se messa a confronto con la maggior parte dei titoli del MCU visti fino ad oggi. Altri personaggi coinvolti hanno detto che il tono dello show è molto simile a quello di Captain America: The Winter Soldier. Quindi, c'è chiaramente una grande aspettativa per questo "thriller di spionaggio contorto" che riporterà Nick Fury sulla Terra e per la prima volta lo vedrà protagonista assoluto di uno show Marvel.

Recentemente, Jackson ha parlato con Vanity Fair dei motivi per cui è entusiasta di Secret Invasion. Per anni, l'attore è stato l'uomo di punta del MCU. Ma, dopo Avengers: Endgame, le cose sono cambiate nell'universo. Avete recuperato l'ultimo spot di Secret Invasion con al centro proprio Fury?

"Semplicemente non indossa più la toppa. La toppa fa parte di chi era il Nick Fury solido e sicuro che conoscevamo", ha esordito Jackson. "Ora ha capito la sua vulnerabilità. Puoi guardarlo e vedere che non è una persona indistruttibile. Non si sente più come quella persona".

"Anche Nick Fury può essere scosso emotivamente". ha proseguito Jackson. "È lassù che cerca di elaborare quello che è successo. E qual è il suo posto nel mondo", ha detto Jackson. "A causa della morte di Iron Man, della morte di Vedova Nera e di tutto quello che è successo, si è come spento".

Secret Invasion esordirà su Disney+ il 21 giugno prossimo.