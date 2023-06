Secret Invasion, Samuel L. Jackson si chiede perché Nick Fury non sia in Black Panther

Essendo stato un passo molto importante dal punto di vista sociale e politico per la comunità afroamericana a Hollywood e nel mondo intero, è strano che nei due film su Black Panther il Nick Fury di Samuel L. Jackson non faccia capolino nemmeno una volta. Se l'è chiesto anche lo stesso attore nel corso della promozione della serie Secret Invasion.

In una nuova intervista concessa a Entertainment Tonight, l'attore ha dichiarato di voler partecipare a "tutti i film della Marvel". Jackson ha definito il ruolo come "altalenante". Non è un segreto che Nick Fury non sia più il punto fermo di un tempo nel MCU. L'ultima volta che lo abbiamo visto direttamente sullo schermo è stato in una scena post-credit di Spider-Man: Far From Home. È stato menzionato velatamente durante WandaVision e questo è tutto...

Secret Invasion lo vedrà nuovamente al centro dell'azione e per la prima volta da protagonista assoluto. Tuttavia, Jackson ha espresso il desiderio di andare in Wakanda un giorno, prima che il suo viaggio nei panni del personaggio arrivi a conclusione.

"Non so, per me questo essere un po' altalenante è qualcosa di interessante", ha spiegato Jackson. "Mi sembra di interpretarlo da sempre. Se fosse stato per me, sarei stato in tutti i film Marvel perché, voglio dire, lui è Nick Fury, sa tutto quello che succede. Sto ancora cercando di capire perché non sono mai stato in Wakanda".

Come molti fan della Marvel, Jackson si è chiesto dove sia stato Nick Fury per tutto questo tempo. Per i Marvel Studios, la risposta è la stazione spaziale SABER vista alla fine di Far From Home e menzionata durante WandaVision. Ma in pratica non c'è settimana su Internet senza che qualcuno dica che Nick Fury avrebbe dovuto essere presente per la grande battaglia contro Thanos o per molti eventi successivi. Il rammarico più grande è forse la sua assenza durante Civil War.

"Stavo cercando di capire dov'ero durante Civil War, quando i ragazzi stavano combattendo tra loro e io non ero lì a dire: 'Andate tutti in camera vostra'. Dov'ero durante Endgame? Per me è più difficile non esserci, che esserci".

Secret Invasion debutterà il 21 giugno prossimo su Disney+.