Secret Invasion: Samuel L. Jackson e Don Cheadle per la prima volta insieme nella serie

Oltre alla possibilità di rivedere nuovamente il Nick Fury di Samuel L. Jackson in un ruolo centrale, c'è anche un altro motivo per attendere con impazienza Secret Invasion, la prossima serie del Marvel Cinematic Universe di quest'anno. Come rivelato da Don Cheadle, la serie conterrà il primo incontro in assoluto tra Fury e il suo James Rhodey.

Parlando con Entertainment Weekly, Cheadle ha rivelato quanto sia stato catartico realizzare finalmente un progetto con Jackson dopo che i due si conoscevano da decenni a Hollywood, ma senza aver mai condiviso lo schermo. "Il primo giorno ci siamo seduti e ci siamo detti: 'Sarebbe dovuto accadere molto tempo fa, ma è fantastico che stia accadendo ora'", ha rivelato Cheadle. "Sam è un buon amico e lo conosco da molto tempo. È stato bello potersi sedere di fronte a lui e fare due chiacchiere".

Cheadle ha anche rivelato qualcosa sul nuovo compito di James "Rhodey" Rhodes/War Machine durante Secret Invasion, che sarà in pratica il "braccio destro del presidente" durante l'invasione Skrull. Per quanto riguarda il modo in cui questo ruolo metterà Rhodey in contatto con Nick Fury - che da quanto abbiamo visto finora sta aiutando gli Skrull dopo gli eventi di Captain Marvel - Cheadle lo ha descritto come "non direttamente in contrasto, ma in qualche modo dall'altra parte rispetto a Fury".

Jackson, dopo aver interpretato Fury nel primo film di Iron Man, ha ripreso il suo ruolo in altri dieci film del MCU, oltre che in videogiochi e show televisivi come Marvel's What If...? Il regista ha paragonato il Nick Fury di Secret Invasion a John Wayne.

Cheadle, invece, ha debuttato in Iron Man 2 del 2010 - sostituendo Terrance Howard nel ruolo - prima di tornare per altri cinque film del MCU e per un breve cameo nel primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, che gli è valso una nomination agli Emmy. Sarà anche il protagonista del prossimo film Armor Wars, che secondo quanto riferito affronterà le conseguenze degli eventi di Secret Invasion.

Il pubblico è rimasto piacevolmente sorpreso dal nuovo trailer di Secret Invasion, che mostra una serie solida e con quel tocco di thriller da spionaggio che era già stata apprezzata in precedenza, ad esempio in film come Captain America: The Winter Soldier.

Secret Invasion debutterà su Disney+ il 21 giugno 2023.