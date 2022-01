Secret Invasion, ci sono Samuel L Jackson ed Emilia Clarke nelle nuove foto dal set

La macchina del Marvel Cinematic Universe non si ferma: mentre Spider-Man: No Way Home continua a macinare incassi nelle sale di tutto il mondo e Hawkeye si gode i postumi del suo momento di gloria natalizio su Disney+, Disney programma già il futuro del franchise facendo procedere spediti i lavori sui nuovi show, tra cui Secret Invasion.

Mentre alcune foto del set di Secret Invasion ci lasciano intravedere una delle ambientazioni della nuova serie del Marvel Cinematic Universe, dunque, altre immagini trapelate in queste ore ci consentono di dare uno sguardo a due degli elementi più attesi di questo nuovo show: il Nick Fury di Samuel L. Jackson e il misterioso personaggio interpretato da Emilia Clarke.

Le foto in questione, in realtà, ci mostrano semplicemente gli attori sul set, senza fornirci alcun indizio, ad esempio, sul personaggio interpretato da Emilia Clarke sul quale, negli ultimi mesi, sono circolate numerosissime teorie: sappiamo bene, però, quanto dalle parti di Marvel siano bravi a mantenere i segreti (Spider-Man: No Way Home docet).

E voi, cosa ne pensate? Avete già delle ipotesi sul personaggio interpretato dall'ex-Daenerys di Game of Thrones? Fatecelo sapere nei commenti! Qualcuno, intanto, pensa che il ruolo di Emilia Clarke in Secret Invasion sia in realtà già stato svelato.