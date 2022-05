Secret Invasion, Samuel L. Jackson: 'Mi ha permesso di scoprire chi è davvero Nick Fury'

Presto Samuel L. Jackson tornerà nei panni di Nick Fury in Secret Invasion e a quanto pare, nonostante i 12 anni trascorsi nelle vesti del direttore dello SHIELD, l'attore ha ancora molto da imparare su questo iconico personaggio.

Parlando ai microfoni del podcast The Awardist di EW, Jackson ha spiegato come i lavori di questa serie gli abbiano dato l'opportunità di scoprire molto di più sul suo Nick Fury, approfondendo alcuni aspetti della sua vita e del suo carattere che fino a poco tempo fa gli erano ignoti.

"Ci sono cose che nemmeno io sapevo di Nick Fury che ho appena scoperto", ha spiegato Jackson durante l'episodio del podcast. "Tutti noi abbiamo imparato nuove cose, soprattutto in merito a quello che è successo nel corso del Blip. Gli autori hanno fatto un lavoro straordinario e c'è davvero ancora molto da scoprire".

E proprio quelle scoperte a suo dire, hanno offerto all'attore la possibilità di esplorare parti della personalità di Fury rimaste fin qui sepolte: "Mi sta dando l'opportunità di esplorare qualcosa di diverso, mi permette si andare a fondo e scoprire chi è Nick Fury. Mi sono divertito a farlo e non vedo l'ora che le persone condividano con noi tutto ciò che questa serie ha da dire".

Insomma, non ci resta che attendere l'uscita di Secret Invasion per poter apprendere nuovi e importanti elementi sul nostro amatissimo Nick Fury. Voi cosa vi aspettate da questa serie prossimamente in arrivo su Disney+? Ditecelo nei commenti.