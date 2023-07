Secret Invasion, Samuel L Jackson non è convinto: 'Meglio io che David Hasselhoff?'

Il Nick Fury di Samuel L Jackson è stato, al pari probabilmente solo di gente come Iron Man e Captain America, la vera pietra su cui Disney ha costruito quel colosso chiamato Marvel Cinematic Universe: non tutti, però, ricordano che prima del protagonista di Secret Invasion anche qualcun altro aveva provato a interpretare il boss dello SHIELD.

Come già vi raccontammo qualche tempo fa, infatti, nel lontano 1998 fu David Hasselhoff a dar volto al nostro Nick Fury in un terribile film destinato al piccolo schermo: un'interpretazione decisamente diversa da quella fornita dalla star di Pulp Fiction, in un periodo in cui, d'altronde, l'approccio del cinema al genere supereroistico era parecchio diverso da quello a cui siamo abituati oggi.

Il buon Samuel, però, non è ancora convinto (o fa semplicemente sfoggio di finta umiltà) di essere un Nick Fury migliore del suo collega: "Meglio io che David Hasselhoff? È questo che state dicendo? Lui è ancora un po' sensibile sull'argomento" sono state le parole con cui Jackson ha risposto a una domanda inerente alla cosa durante un'intervista rilasciata a Vulture.

Più probabile, a dirla tutta, che si sia trattato di un modo per punzecchiare un po' l'ex-star di Baywatch: e voi, quale delle due versioni preferite? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di Samuel L. Jackson, intanto, scopriamo insieme che ruolo ha avuto l'attore nella produzione di Secret Invasion.