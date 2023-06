Secret Invasion, Samuel L. Jackson preso in giro da Julia Louis-Dreyfus per colpa dell'MCU

Il futuro di Samuel L. Jackson nel Marvel Cinematic Universe potrebbe prendere una piega inaspettata. La previsione è nata da uno scambio di battute tra il protagonista di Secret Invasion e Julia Louis-Dreyfus, presenza costante nell'MCU nel ruolo della Contessa Valentina Allegra de Fontain.

I rapporti di Nick Fury con l'altro sesso appaiono piuttosto empatici, ma potrebbero svilupparsi in maniera inaspettata! La misteriosa Val è apparsa nella serie TV Disney+ The Falcon and Winter Solder e in Black Panther: Wakanda Forever, e( almeno sulla carta) la sua prossima comparsa sarà in Thunderbolts, momentaneamente sospeso a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Eppure dalle parole dei due attori, qualcosa potrebbe far intuire che Val è pronta a fare la sua comparsa in Secret Invasion.

“Era seduta proprio dietro di me agli Oscar, e continuava a colpire la mia sedia dicendo: 'Litigheremo! Combatteremo!' - ha detto Jackson a The Wrap - Quindi immagino che sappia già qualcosa che io non so. O comunque, qualcosa che è ancora è agli inizi".

Al momento, i prossimi piani di Nick Fury comprendono The Marvels dopo reciterà di nuovo al fianco di Brie Larson ma nell'MCU tutto è possibile: Nick Fury incontrerà presto la Contessa Valentina Allegra de Fontain? Staremo a vedere!

Secret Invasion debutterà su Disney+ il 21 giugno: nell'attesa potete recuperare 5 cose da sapere prima di guardare Secret Invasion.