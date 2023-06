Secret Invasion: Samuel L. Jackson sui rapporti di Nick Fury con l'altro sesso.

Domani debutterà su Disney+ Secret Invasion, la nuova miniserie Marvel incentrata sul personaggio di Nick Fury interpretato da Samuel L. Jackson. In un’intervista con ScreenRant, l’attore ha messo sotto i riflettori un aspetto dell’eroe ancora poco discusso, cioè come Fury si relazioni con le sue colleghe donne, in particolare con Sonya Falsworth.

Dopo aver visto la nuova clip d’anteprima di Secret Invasion, atta a ripercorrere i migliori momenti di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe, oggi vi riportiamo le parole dell’attore di Pulp Fiction a proposito di come il suo personaggio si interfacci con le sue controparti femminili e in particolare con l’amica di vecchia data: “Quando vedi Fury e Falsworth si capisce che hanno una confidenza diversa da… l’unica relazione che mi viene in mente e che si avvicini a questa è quella con Maria Hill e a volte con Natasha. Ha un rapporto con i personaggi femminili del MCU che non ha con gli uomini. È molto più vicino alle persone di sesso femminile”.

Secondo alcuni fan queste sue dinamiche con il sesso opposto potrebbero derivare dal rapporto con la defunta madre, Katherine, di cui l’MCU si è occupato in rapidi cenni e che nell'universo Terra 616 muore quando Nick è ancora piccolo.

Nella speranza che Secret Invasion riesca ad approfondire il personaggio di Nick Fury quanto meriterebbe, vi lasciamo alle parole del regista secondo cui Secret Invasion sarà una serie più oscura e adulta.